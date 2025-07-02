Учёные выяснили, почему Марс превратился в пустыню

«Долгое время мы не могли понять, почему Земля сохранила комфортные условия для возникновения жизни, тогда как Марс их утратил. Наши расчёты показывают, что возможность существования пригодных условий на Марсе — скорее исключение, чем правило. Это связано с его геологией, которая изначально направлена на превращение планеты в пустыню», — объяснил доцент Университета Чикаго Эдвин Кайт.