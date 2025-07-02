Дуров допустил, что против Telegram идет кампания по дискредитации

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram», — написал Павел Дуров в Telegram-канале.
Как пояснил основатель мессенджера, несколько дней назад Telegram-каналы распространили шутку сатирического издания об уходе платформы из России как реальную новость. До этого «СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке OSINT-каналов». По словам Павла Дурова, несколько каналов были «кратковременно остановлены автоматическими скриптами» из-за публикации личных данных.
Господин Дуров также написал, что в мае "в рунете обсуждалось технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе наших пользователей. Он уточнил, что эту информацию опровергли независимые специалисты.