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Туристы стали реже выбирать курорты Краснодарского края: в чем причина

АТОР: Холодный июнь снизил спрос на отдых в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Холодный июнь почти не изменил планы россиян на отдых в тёплых странах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с aif.ru. Спрос на туры к морю остался стабильным, без резкого роста спонтанных бронирований, уточнили в АТОР, проанализировав данные туроператоров. По их информации, холодная погода в июне увеличила продажи туров всего на 3% по сравнению с обычным сезоном.

Эксперты отметили, что прохладная погода негативно повлияла на популярность черноморских курортов России. В Сочи ливни, грозы и штормы привели к временному закрытию городских пляжей, а море не достигло комфортной температуры для купания.

Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, пляжи и вода от Геленджика до границы с Абхазией, а также от Тамани до Ростовской области соответствуют санитарным нормам и безопасны для отдыха и купания. Об этом пишет Life.ru.

Глава АТОР Майя Ломидзе отметила рост интереса россиян к шенгенским визам. По её словам, несмотря на высокий спрос, визовые центры и консульства перегружены, но объёмы выдачи виз остаются значительно ниже, чем в 2019 году, пишет RT.