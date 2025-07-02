Туристы стали реже выбирать курорты Краснодарского края: в чем причина

Холодный июнь почти не изменил планы россиян на отдых в тёплых странах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с aif.ru. Спрос на туры к морю остался стабильным, без резкого роста спонтанных бронирований, уточнили в АТОР, проанализировав данные туроператоров. По их информации, холодная погода в июне увеличила продажи туров всего на 3% по сравнению с обычным сезоном.
Эксперты отметили, что прохладная погода негативно повлияла на популярность черноморских курортов России. В Сочи ливни, грозы и штормы привели к временному закрытию городских пляжей, а море не достигло комфортной температуры для купания.
Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, пляжи и вода от Геленджика до границы с Абхазией, а также от Тамани до Ростовской области соответствуют санитарным нормам и безопасны для отдыха и купания. Об этом пишет Life.ru.
Глава АТОР Майя Ломидзе отметила рост интереса россиян к шенгенским визам. По её словам, несмотря на высокий спрос, визовые центры и консульства перегружены, но объёмы выдачи виз остаются значительно ниже, чем в 2019 году, пишет RT.