Туристы стали реже выбирать курорты Краснодарского края: в чем причина

Холодный июнь почти не изменил планы россиян на отдых в тёплых странах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в беседе с aif.ru. Спрос на туры к морю остался стабильным, без резкого роста спонтанных бронирований, уточнили в АТОР, проанализировав данные туроператоров. По их информации, холодная погода в июне увеличила продажи туров всего на 3% по сравнению с обычным сезоном.