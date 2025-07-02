Эксперт: задача региональных ЦСМС — минимизировать барьеры для предприятий и поддержать реальный сектор

В качестве примера Максим Казачок привел следующие факты. Только за текущий год Гомельский ЦСМС провел семь круглых столов для изучения потребностей, обсуждения проблемных вопросов с организациями региона. Среди значимых встреч — заседание совета главных метрологов концерна «Белнефтехим» на Гомельском химическом заводе с участием первого заместителя председателя Госстандарта Александра Бурака. После этого заседания было освоено новое направление работы центра — оказание услуг по ремонту и монтажу теплосчетчиков, закуплено новое оборудование, позволяющее сократить время на поверку. Для области, как заметили в пресс-службе Госстандарта, это важно, учитывая объемы нефтехимического комплекса региона.