Эксперт: задача региональных ЦСМС — минимизировать барьеры для предприятий и поддержать реальный сектор

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность кооперации Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации с промышленностью региона и ее практические аспекты на коллегии по итогам работы Госстандарта в первом полугодии 2025 года описал директор этого центра Максим Казачок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Госстандарт: активно включаться в разработку международных стандартов — задача организаций.
«Для организаций сегодня важно сохранить собственный рынок и отстоять позиции традиционного экспорта, а это возможно при условии конкурентоспособности выпускаемой продукции, — отметил Максим Казачок. — В этой связи задача региональных центров — поддержать реальный сектор экономики, минимизировать барьеры для предприятий региона, в том числе за счет их повседневной работы по расширению аккредитованной испытательной базы, ремонту и обслуживанию, поверке и калибровке средств измерений, сертификации продукции и систем».
В качестве примера Максим Казачок привел следующие факты. Только за текущий год Гомельский ЦСМС провел семь круглых столов для изучения потребностей, обсуждения проблемных вопросов с организациями региона. Среди значимых встреч — заседание совета главных метрологов концерна «Белнефтехим» на Гомельском химическом заводе с участием первого заместителя председателя Госстандарта Александра Бурака. После этого заседания было освоено новое направление работы центра — оказание услуг по ремонту и монтажу теплосчетчиков, закуплено новое оборудование, позволяющее сократить время на поверку. Для области, как заметили в пресс-службе Госстандарта, это важно, учитывая объемы нефтехимического комплекса региона.
Максим Казачок также рассказал о проведении круглых столов для учреждений здравоохранения и с представителями жилищно-коммунальной сферы, акциях, проводимых ко Всемирному дню метрологии, экскурсиях по производственным мощностям предприятия для учащихся школ и университетов, участии в выставках. «Проводимая центром работа имеет большое значение для реального сектора экономики и общества, и у центра есть новые идеи для развития», — подытожил директор Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации Максим Казачок. -0-