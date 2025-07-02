Apple на грани: могут ли афоны исчезнуть с российского рынка из-за нового закона

«Apple в России официально не работает, все поставки идут по системе параллельного импорта, поэтому к ответственности по новому закону будут привлекаться сами ретейлеры. Заниматься установкой RuStore будут именно они, и в дальнейшем все будет зависеть от того, насколько лояльно Apple будет к этому относиться. Однако с полок магазинов айфоны сразу после принятия закона, конечно, не исчезнут», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.