Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении гимна Украины и песни про Бандеру

«Одна из выпускниц записала видео-селфи (“кружок”) для своего Telegram-канала и опубликовала его. По имеющейся у нас информации, а также со слов выпускников, находившихся в парке, первоначально они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и была им почти не слышна. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего бывшего одноклассника. С их слов, ими также ~исполнялись и другие песни, в том числе гимн России и “Матушка Земля”~, — отметили педагоги в официальном заявлении, опубликованном во “ВКонтакте”.