Обезьяна на потеху: Правнук Сталина напомнил фанатеющему от Гитлера Уэсту, чем занимался его кумир

Бенсаад напомнил о неприглядных страницах истории Европы, где до 1955 года можно было увидеть чернокожих детей в клетках зоопарков. А в это же время афроамериканцы в Штатах страдали от жестокой расовой сегрегации. Кроме того, отметил собеседник издания, ни Канье Уэст, ни он сам не появились бы на свет, если бы Гитлер одержал победу во Второй мировой войне.