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Стали известны подробности задержания в Азербайджане 26-летнего россиянина

Девушка задержанного в Азербайджане 26-летнего Ильи Безуглого рассказала подробности его ареста.

Девушка задержанного в Азербайджане 26-летнего Ильи Безуглого рассказала подробности его ареста. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам Анастасии, от Ильи в три часа ночи пришло сообщение, что к их дому приехала полиция. Девушка в это время спала и не слышала, как парень выходил из квартиры. Молодой человек также забрал ее загранпаспорт и банковские карты.

Утром 1 июля арендодатель квартиры поехал в полицейский участок, чтобы разобраться, где находится Илья. Но там заявили, что не обладают никакой информацией. О задержании Анастасия узнала только из СМИ.

Уже второй день она не выходит из дома, в посольстве и МИД ей сказали, что направили «какое-то обращение», но пока нет никакой дальнейшей информации.

Ранее в МИД РФ призвали находящихся в Азербайджане граждан России соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Россиянам посоветовали учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.