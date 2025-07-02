Стали известны подробности задержания в Азербайджане 26-летнего россиянина

Девушка задержанного в Азербайджане 26-летнего Ильи Безуглого рассказала подробности его ареста. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам Анастасии, от Ильи в три часа ночи пришло сообщение, что к их дому приехала полиция. Девушка в это время спала и не слышала, как парень выходил из квартиры. Молодой человек также забрал ее загранпаспорт и банковские карты.
Утром 1 июля арендодатель квартиры поехал в полицейский участок, чтобы разобраться, где находится Илья. Но там заявили, что не обладают никакой информацией. О задержании Анастасия узнала только из СМИ.
Уже второй день она не выходит из дома, в посольстве и МИД ей сказали, что направили «какое-то обращение», но пока нет никакой дальнейшей информации.
Ранее в МИД РФ призвали находящихся в Азербайджане граждан России соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Россиянам посоветовали учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.