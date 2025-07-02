Житель Подмосковья заказал к себе в баню 100 медведей под песню про Феллини

Житель Красногорска заказал себе на день рождения 100 медведей в баню под песню про Федерико Феллини. Видео с празднования в среду, 2 июля, опубликовал Telegram-канал Shot.
На опубликованной видеозаписи можно увидеть огромную толпу аниматоров в костюмах медведей, в основном белых, которые стоят около входа в баню. На празднование неизвестного съехался почти весь рынок аниматоров Москвы и Московской области, которые выступают в ростовых куклах, отмечает Telegram-канал.
Стало известно, как хоккеист Александр Овечкин отметил пятилетие своего сына Ильи. Гостей развлекали ведущий и аниматоры, организовавшие конкурсы как для детей, так и для взрослых. Среди приглашенных были певицы Жасмин и Пелагея. Последняя пришла на день рождения со своей дочерью Таисией, прекрасно вписавшейся в компанию детей.
Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин* отметил свой день рождения в элитном ресторане «Tartufo» на Кипре, владельцем которого является украинский бизнесмен. По данным журналистов, он и Пугачева являются завсегдатаями заведения и лично знают его владельца.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.