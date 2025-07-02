Житель Подмосковья заказал к себе в баню 100 медведей под песню про Феллини

Стало известно, как хоккеист Александр Овечкин отметил пятилетие своего сына Ильи. Гостей развлекали ведущий и аниматоры, организовавшие конкурсы как для детей, так и для взрослых. Среди приглашенных были певицы Жасмин и Пелагея. Последняя пришла на день рождения со своей дочерью Таисией, прекрасно вписавшейся в компанию детей.