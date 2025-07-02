Мишустин присвоил имя адмирала Ушакова Кронштадтскому кадетскому корпусу

Добавим, Федор Ушаков (1745−1817) — русский флотоводец, командовал Черноморским флотом и руководил русской эскадрой в Средиземноморском походе в конце XVIII века. Под его командованием не было потеряно ни одного корабля, ни один из моряков не попал в плен.