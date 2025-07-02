Мишустин присвоил имя адмирала Ушакова Кронштадтскому кадетскому корпусу

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу почетного наименования в честь адмирала Федора Ушакова. Соответствующей документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению “Кронштадтский морской кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации” почетное наименование “имени адмирала Ф. Ф. Ушакова”», — говорится в документе.
Добавим, Федор Ушаков (1745−1817) — русский флотоводец, командовал Черноморским флотом и руководил русской эскадрой в Средиземноморском походе в конце XVIII века. Под его командованием не было потеряно ни одного корабля, ни один из моряков не попал в плен.
Напомним, накануне сообщалось, что глава РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 36-й общевойсковой армии наименования «гвардейская».