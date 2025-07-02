Набиуллина рассказала о влиянии укрепления рубля на инфляцию

«Ещё нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе», — сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.