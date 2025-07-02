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Bloomberg: Microsoft уволит 9 тыс. человек в ходе второй волны сокращений

Изменения «необходимы для наилучшего позиционирования компании» на рынке, заявил представитель компании.

Источник: Аргументы и факты

Вторая волна сокращений в Microsoft за текущий год затронет 9 тысяч работников, сообщает Bloomberg.

По заявлению представителя компании, данные меры необходимы для «наилучшего позиционирования компании» на рынке.

Согласно информации Bloomberg, первая волна увольнений произошла в мае 2025 года и коснулась не менее 6 тысяч сотрудников. В июне было уволено еще 300 человек.

По сведениям Associated Press, в 2024 году численность персонала компании составляла приблизительно 228 тысяч человек, из которых около 55% работали в США.