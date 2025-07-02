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Футбольный клуб «Сокол» из Казани прекратит существование

Последний матч команда планирует провести 6 июля.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Сокол» из Казани прекратит существование после матча с самарскими «Крыльями Советов — 2», который пройдет 6 июля в рамках чемпионата Леон — Второй лиги «Б». Об этом рассказал спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев, передает ТАСС.

Ранее клубу пришлось дважды столкнуться с финансовыми трудностями из-за потери основных инвесторов. В текущем сезоне «Сокол» занимает предпоследнюю, 13-ю строчку в турнирной таблице группы 4, после 12 матчей команда набрала 7 очков.

Как уточнил Минневалиев, клуб прекратит существование по причине отсутствия финансирования.

«Очень печально. Если у выпускников казанских спортивных школ был хоть какой-то ориентир, и они понимали, что можно продолжить карьеру в профессиональном футболе и играть за свой город, то теперь это все уходит в небытие», — также добавил он.

Ранее сообщалось, что тренер лыжной спортшколы Башкирии возмущен нехваткой средств. По его словам, его и воспитанников не обеспечивают базовым инвентарем и условиями для тренировок.