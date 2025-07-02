«Еще не поздно»: Орбан призвал Зеленского помочь урегулированию на Украине

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Орбана, что в конфликте на Украине время работает на Россию, вопреки мнению Киева и его западных союзников. Как отметил премьер Венгрии, расклад сил не сможет измениться в пользу киевского режима, и чем дольше продолжаются боевые действия, тем сильнее будет ущерб, нанесенный Украине.