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«Еще не поздно»: Орбан призвал Зеленского помочь урегулированию на Украине

Орбан: Зеленскому нужно встать на сторону мира, пока не стало поздно.

Источник: Комсомольская правда

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и встать на сторону мира, пока не стало слишком поздно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», — написал венгерский политик в личном аккаунте в социальной сети.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Орбана, что в конфликте на Украине время работает на Россию, вопреки мнению Киева и его западных союзников. Как отметил премьер Венгрии, расклад сил не сможет измениться в пользу киевского режима, и чем дольше продолжаются боевые действия, тем сильнее будет ущерб, нанесенный Украине.

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