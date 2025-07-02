В РФ предложили Бразилии создать VR-платформу для сохранения музейных коллекций

«Как нам сказали бразильские коллеги, у некоторых из этих экспонатов не было даже фотокопий. Проблема в том, что в мире это не первый и, к сожалению, не последний случай. Однако музейное сообщество зачастую сопротивляется инициативам отсканировать экспонаты для создания VR-реконструкций, так как опасается, что эти проекты направлены на использование результатов в коммерческих целях. Но у нас задача — сохранить максимально полную информацию об экспонатах и в том числе дать возможность музеям показывать свои коллекции в других странах», — пояснил Мироненко.