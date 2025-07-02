В РФ предложили Бразилии создать VR-платформу для сохранения музейных коллекций

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июля. /ТАСС/. Российские ученые совместно с бразильскими коллегами на Открытой неделе науки БРИКС+ выступили с инициативой создания общей VR-платформы виртуальных реконструкций музейных экспонатов, которая помогла бы сохранить полную информацию о них даже в случае разрушения артефактов. Об этом сообщил ТАСС специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Максим Мироненко.
«Ученые МГУ и представители Федерального университета Рио-де-Жанейро обсуждают на площадке Открытой недели БРИКС+ инициативу создания виртуального музея, который позволит проводить цифровые выставки без необходимости перемещения реальных экспонатов и всегда иметь их цифровые копии на случай реставрации или их утраты. Мы видим в этом эффективный инструмент защиты культурного наследия наших стран», — сказал Мироненко корреспонденту ТАСС.
Он отметил, что представители Федерального университета Рио-де-Жанейро выразили намерение представить идею создания платформы для обсуждения на межгосударственном уровне.
Ученый напомнил о том, что в 2018 году в Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, коллекция которого насчитывала около 20 млн экспонатов. В их числе — мумии, предметы быта и минералы. В частности, в музее хранился человеческий скелет возрастом более 12 тыс. лет, признанный самым древним из всех, когда-либо найденных на территории Южной и Северной Америк. После происшествия сообщалось, что почти вся экспозиция и документация, за редкими исключениями, оказалась утеряна в результате пожара.
«Как нам сказали бразильские коллеги, у некоторых из этих экспонатов не было даже фотокопий. Проблема в том, что в мире это не первый и, к сожалению, не последний случай. Однако музейное сообщество зачастую сопротивляется инициативам отсканировать экспонаты для создания VR-реконструкций, так как опасается, что эти проекты направлены на использование результатов в коммерческих целях. Но у нас задача — сохранить максимально полную информацию об экспонатах и в том числе дать возможность музеям показывать свои коллекции в других странах», — пояснил Мироненко.
Ученый МГУ отметил, что в России музеи располагают каталогами фотографий экспонатов. Но лишь отдельные объекты самых крупных учреждений имеют 3D-копии, что говорит об актуальности аналогичных инициатив внутри РФ.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля «Наука 0+» в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку, рассказывать о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
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