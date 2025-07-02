Подозреваемый в ставке футболист Писарский пожаловался правоохранителям

Писарский подозревается в том, что якобы сделал ставку на матч с собственным участием через посредника. Основанием для расследования стал сигнал от букмекерской компании. Однако сам футболист отрицает свою причастность к ставкам и утверждает, что не нарушал спортивный регламент.