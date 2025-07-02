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Подозреваемый в ставке футболист Писарский пожаловался правоохранителям

Футболист Владимир Писарский оказался в центре скандала, связанного с подозрениями в ставках на футбольные матчи. Его защитник Антон Смирнов сообщил, что спортсмен обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия представителей букмекерской компании «Бетсити» и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС).

Юрист футболиста настаивает на невиновности своего подзащитного.

Футболист Владимир Писарский оказался в центре скандала, связанного с подозрениями в ставках на футбольные матчи. Его защитник Антон Смирнов сообщил, что спортсмен обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия представителей букмекерской компании «Бетсити» и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС).

«Заявление Писарского зарегистрировано в правоохранительных органах по статье 272.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Начата проверка в отношении гендиректора “Бетсити” Алексея Коршкова и ряда должностных лиц РФС. Спортсмен рассчитывает на объективное разбирательство и защиту своих прав», — сообщил юрист Смирнов в своем telegram-канале.

Правозащитник отметил, что считает недопустимым то судилище, которое устроили Писарскому якобы вне рамок закона и без доказательств вины. Это, по его словам, приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

«Перевод денег другу в долг — это не ставка. Удаление — это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча. Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования, а не устраивать публичное аутодафе», — написал юрист.

Писарский подозревается в том, что якобы сделал ставку на матч с собственным участием через посредника. Основанием для расследования стал сигнал от букмекерской компании. Однако сам футболист отрицает свою причастность к ставкам и утверждает, что не нарушал спортивный регламент.

Ранее игрок сборной России по футболу Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре. Итогом аварии стала большая пробка, сам Писарский не пострадал, пишет «Национальная служба новостей».