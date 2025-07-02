«Трамп, когда пришел на первый срок, говорил, что им надо тратить 4% валового внутреннего продукта на военные цели. Даже Меркель, канцлер ФРГ тогда (кстати, из той же партии, что сейчас Мерц, она его просто на дух не переносила), и потом социал-демократы Шольца, они резко были против этого. Но сейчас, к сожалению, главным сателлитом Соединенных Штатов, оттеснив Польшу, в Европе становится Германия, канцлер Мерц, вот, что плохо-то. Они это все продавливали активно на последнем саммите, то есть тратить 5% ВВП на оборону. На сегодняшний день лидеры Польши тратят 4%, единственные, кто выполнили указание Трампа еще с того президентского срока», — сказал доктор исторических наук. Эстония на военные цели тратит 3,4% ВВП, после чего идут Соединенные Штаты — 3,1%, в то время как Испания тратит 1,3% ВВП.