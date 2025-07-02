«Дело опасное». Платошкин о намерении стран НАТО тратить 5% ВВП на оборону и ОПК Швеции

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук Николай Платошкин высказал мнение, что договоренность о тратах на военно-промышленный комплекс стран НАТО 5% от ВВП представляет собой опасное дело, а также рассказал о том, что из себя представляет оборонно-промышленный комплекс Швеции.
Комментируя договоренность лидеров стран НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП, чего требует Дональд Трамп, Николай Платошкин подчеркнул, что это «дело опасное».
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«Трамп, когда пришел на первый срок, говорил, что им надо тратить 4% валового внутреннего продукта на военные цели. Даже Меркель, канцлер ФРГ тогда (кстати, из той же партии, что сейчас Мерц, она его просто на дух не переносила), и потом социал-демократы Шольца, они резко были против этого. Но сейчас, к сожалению, главным сателлитом Соединенных Штатов, оттеснив Польшу, в Европе становится Германия, канцлер Мерц, вот, что плохо-то. Они это все продавливали активно на последнем саммите, то есть тратить 5% ВВП на оборону. На сегодняшний день лидеры Польши тратят 4%, единственные, кто выполнили указание Трампа еще с того президентского срока», — сказал доктор исторических наук. Эстония на военные цели тратит 3,4% ВВП, после чего идут Соединенные Штаты — 3,1%, в то время как Испания тратит 1,3% ВВП.
Николай Платошкин отметил, что Испания в этом случае не является законодателем мод. «Она очень активно выступала и против наращивания помощи Украине, причем года два уже как. При всем уважении к Испании, промышленный потенциал Германии — это совсем другой коленкор, они приняли недавно программу, которую не принимали вообще с 1949 года, с момента основания ФРГ, 800 млрд евро на военные цели, бюджет был 90 млрд. Это не за один год, конечно», — сказал он.
«И сейчас НАТО приняло решение о наращивании гонки вооружения, которого не было с 1991 года, то есть они будут тратить огромные деньги. Да, будут брать в долг», — сказал доктор исторических наук, отметив, что, например, для решения ситуации может быть организован выпуск облигаций, который кто-то будет оплачивать спустя 10−15 лет.
Николай Платошкин предположил, что впереди у блока НАТО активное наращивание производства боеприпасов и беспилотников: «В чем они сильно отстали не только от нас, но и от Украины тоже. Как это горько ни звучит, российская армия сейчас единственная крупная армия, имеющая боевой опыт современной войны. И украинская тоже. У них такого нет, а это дорогого стоит. Потому что можно же наращивать вооружения, которые вам потом не пригодятся».
«Очень сильно за наращивание вооружения выступили Финляндия, Швеция. Такие новобранцы из НАТО. У Швеции очень сильный оборонно-промышленный комплекс. Я бы поставил его вообще в Европе на первое место по основным вещам. Конечно, они не делают ядерное оружие или стратегические бомбардировщики. Но с точки зрения технологий еще и немцев за пояс заткнут. Taurus, крылатые ракеты, это же германо-шведское производство. Это не немецкое производство. Если брать соотношение, то немцы в основном деньги давали, хотя у них “мозги” туда тоже вошли», — заключил доктор исторических наук. -0-