Съемки видеоклипа на песню SHAMAN для «Интервидения» прошли в Москве

— При создании клипа мне пришла идея показать пустую планету, на которой певец совершенно один. Здесь закладывается глубинный смысл, который Ярослав (Дронов, настоящее имя артиста, — прим. «ВМ») полностью передает. Мне кажется, что у нас получилось все задуманное, — заявил Фомин в разговоре с ТАСС.