Съемки видеоклипа на песню SHAMAN для «Интервидения» прошли в Москве

В Москве сняли клип на песню «Прямо по сердцу» певца Shaman, c которой артист представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение — 2025». Съемки прошли в среду, 2 июля.
Артист признался, что действие клипа проходит на необитаемой планете, где музыкант ищет смысл жизни и любви.
Режиссер видеоклипа Эльвин Фомин рассказал, что съемки прошли успешно благодаря хорошей дружбе с артистом — ранее Фомин неоднократно снимал видеоклипы для Shaman.
— При создании клипа мне пришла идея показать пустую планету, на которой певец совершенно один. Здесь закладывается глубинный смысл, который Ярослав (Дронов, настоящее имя артиста, — прим. «ВМ») полностью передает. Мне кажется, что у нас получилось все задуманное, — заявил Фомин в разговоре с ТАСС.
Ранее организаторы официально раскрыли список стран — участниц конкурса. На «Интервидении» выступят представители США, Колумбии, Сербии, ОАЭ, Кубы, Венесуэлы, Китая и еще 13 государств. Также стало известно, что победитель музыкального конкурса получит в качестве вознаграждения 30 миллионов рублей.
Достоин ли певец Shaman такой ответственной миссии, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.