В США раскрыли, какое оружие Вашингтон перестал поставлять Украине

Так, Вашингтон отказался от отправки более 100 противотанковых управляемых ракет Hellfire, а также свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS и ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Белый дом также остановил поставки тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов и других вооружений.