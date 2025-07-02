В Тульской области наградили победителей молодежного промышленного форума «Инженеры будущего»

Участники представили свои инновационные проекты, в очередной раз доказав, что форум является местом притяжения передовых идей. В его работе приняли участие и школьники — дети сотрудников тульских предприятий, победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», участники детской смены «Инженеры будущего. Первые». Специальная инженерная смена для подростков была впервые организована в лагере «Звездный». Кроме того, в этом году на форуме появилось еще несколько нововведений: треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон «Здесь и сейчас» и креативная цифровая игра «Код будущего».