В Тульской области наградили победителей молодежного промышленного форума «Инженеры будущего»

В Тульской области завершился XIII молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Масштабное событие с участием лучших молодых специалистов из России и зарубежных стран проходило в Туле с 23 июня по 2 июля. Форум объединил более 1500 инженеров, студентов, сотрудников ведущих предприятий и госкорпораций, экспертов и ученых. Участие в нем приняли представители 56 регионов России и 75 иностранных государств, в том числе страны БРИКС.
Тульская область уже в четвертый раз принимает у себя форум молодых специалистов. Губернатор региона Дмитрий Миляев поблагодарил за поддержку в его организации председателя Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, Ростех, Лигу содействия оборонным предприятиям и Федеральное агентство по делам молодежи.
«Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы — молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах — будущее нашей страны, ее величие и сила. Именно вы в будущем обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит Президент РФ Владимир Путин. Оставайтесь верны выбранной профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием», — обратился Дмитрий Миляев к участникам мероприятия.
По традиции в финале форума состоялась церемония награждения победителей корпоративного рейтинга, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах. В ТОП-5 победителей вошли холдинг «Вертолеты России», Высокоточные комплексы Высокоточка — КБП — Тула, Высокоточные комплексы Высокоточка — Тула, АО «ОСК» и АО «Трансмашхолдинг».
В этом году программа форума «Инженеры будущего» была особенно насыщенной: за неделю его участники прошли обучение в рамках 19 образовательных групп. Для представителей инженерной элиты России и зарубежных гостей провели более 650 мероприятий, в том числе панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии.
Участники представили свои инновационные проекты, в очередной раз доказав, что форум является местом притяжения передовых идей. В его работе приняли участие и школьники — дети сотрудников тульских предприятий, победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», участники детской смены «Инженеры будущего. Первые». Специальная инженерная смена для подростков была впервые организована в лагере «Звездный». Кроме того, в этом году на форуме появилось еще несколько нововведений: треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон «Здесь и сейчас» и креативная цифровая игра «Код будущего».
Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится по инициативе Союза машиностроителей России при участии Ростеха, Лиги содействия оборонным предприятиям и Федерального агентства по делам молодёжи.