Правоохранители завели дело после смертельного ДТП на трассе в Ростовской области

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Известно, что 2 июля около 17:20 водитель, управляя грузовым автомобилем марки «КамАЗ», двигался из Москвы. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем марки «Мазда», который двигался во встречном направлении.
— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир «Мазды» — несовершеннолетний 2012 года рождения. Водитель и пять пассажиров минивэна с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении регионального ведомства.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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