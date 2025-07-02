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Правоохранители завели дело после смертельного ДТП на трассе в Ростовской области

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП на трассе М-4 Дон.

Источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Известно, что 2 июля около 17:20 водитель, управляя грузовым автомобилем марки «КамАЗ», двигался из Москвы. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем марки «Мазда», который двигался во встречном направлении.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир «Мазды» — несовершеннолетний 2012 года рождения. Водитель и пять пассажиров минивэна с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении регионального ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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