В Ростове на две недели отключат горячую воду в десятках домов

Отключения коснутся следующих адресов:
- Горшкова: 1, 2, 2а, 3/2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 6 В, 7/6, 9/1;
- Кривоноса: 3, 5, 10, 13, 13а;
- Мельникова, 7/6;
- Никулиной: 1, 3, 5/3;
- Таганрогской: 157/2, 163, 165, 169, 171, 173, 173/1;
- 20 лет Октября, 79/2а;
- 26-я Линия, 98а;
- Брестской: 1/79 а, 2/81, 5/96 В, 9, 9а;
- Грисенко: 21/1, 21/62, 28;
- Днепропетровской: ⅔, 4/96, 8, 10а, 10/98;
- Калужской: 74, 74а, 82/4;
- Конституционной: 58/62, 63/64.
Горячей воды не будет с 1 по 14 июля 2025 года. Работы проводятся АО «Теплокоммунэнерго».