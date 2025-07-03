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В Ростове на две недели отключат горячую воду в десятках домов

Ростовская область, 3 июля 2025. DON24.RU. В Ростове на две недели отключат горячую воду в десятках домов. Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, это является необходимым из-за проведения подготовительных мероприятий к отопительному периоду.

Источник: Don24.ru

Отключения коснутся следующих адресов:

  • Горшкова: 1, 2, 2а, 3/2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 6 В, 7/6, 9/1;
  • Кривоноса: 3, 5, 10, 13, 13а;
  • Мельникова, 7/6;
  • Никулиной: 1, 3, 5/3;
  • Таганрогской: 157/2, 163, 165, 169, 171, 173, 173/1;
  • 20 лет Октября, 79/2а;
  • 26-я Линия, 98а;
  • Брестской: 1/79 а, 2/81, 5/96 В, 9, 9а;
  • Грисенко: 21/1, 21/62, 28;
  • Днепропетровской: ⅔, 4/96, 8, 10а, 10/98;
  • Калужской: 74, 74а, 82/4;
  • Конституционной: 58/62, 63/64.

Горячей воды не будет с 1 по 14 июля 2025 года. Работы проводятся АО «Теплокоммунэнерго».