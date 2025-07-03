Ростовская область, 3 июля 2025. DON24.RU. В Ростове на две недели отключат горячую воду в десятках домов. Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, это является необходимым из-за проведения подготовительных мероприятий к отопительному периоду.