Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина.
Тестовый участок ВСМ Москва — Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери будет иметь протяженность 129 километров. Будет завершен в четвертом квартале 2027 года.
«Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе “Уральские локомотивы” группы “Синара”, — сообщил Савельев.
Он напомнил, что поставка первых двух поездов синхронизирована со строительством участка.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути — 2 часа 15 минут.