Солдат ВС РФ покинул строй во время присяги, чтобы не попасть под святую воду

Протоиерей перекрестил бойцов иконой и пожелал им только штатных ситуаций, а также напомнил о неизбежной демобилизации. После этого Егоров предупредил, что сейчас начнет обряд окропления святой водой, поэтому сразу предложил «братьям-мусульманам» выйти из строя.