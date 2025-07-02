Солдат ВС РФ покинул строй во время присяги, чтобы не попасть под святую воду

Один из солдат 90-й танковой дивизии российской армии покинул строй в ходе приведения к военной присяге, чтобы не попасть под святую воду. Окропление проводил руководитель Военного отдела Челябинской епархии протоиерей Димитрий Егоров.
— Парни, разрешите вас благословить древним образом Спаса Нерукотворного (…) Мы с этой иконой буквально с 2022 года объехали весь русский Донбасс, — сказал священник.
Протоиерей перекрестил бойцов иконой и пожелал им только штатных ситуаций, а также напомнил о неизбежной демобилизации. После этого Егоров предупредил, что сейчас начнет обряд окропления святой водой, поэтому сразу предложил «братьям-мусульманам» выйти из строя.
После этого один из солдат строевым шагом покинул построение, вернувшись после завершения обряда. При этом, судя по кадрам, опубликованным «Военным отделом Московского патриархата» в Telegram-канале, муфтий на мероприятии не присутствовал.
В конце мая командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов показал новый флаг вверенного ему спецназа, на котором появилось два религиозных символа — православный крест и мусульманский полумесяц. По словам командира, это знамя символизирует межконфессиональную общность мусульман и христиан в борьбе за традиционные ценности.