Госдеп: Приостановка поставок оружия США не означает отказа от помощи Украине

Военный эксперт Карло Масала заявил немецкому изданию Bild, что именно GMLRS, которые необходимы для эффективной работы ракетных систем залпового огня HIMARS, и ракеты для Patriot являются критическими важными ресурсами для ВСУ. По его словам, без американских поставок боеприпасов Украине хватит только до конца лета.