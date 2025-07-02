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Госдеп: Приостановка поставок оружия США не означает отказа от помощи Украине

Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Киеву не означает, что США полностью прекращают оказание военной помощи Украине. Об этом в среду, 2 июля, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Киеву не означает, что США полностью прекращают оказание военной помощи Украине. Об этом в среду, 2 июля, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

— Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация. Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине, — цитирует Брюс Financial Times.

По данным издания Politico, американские представители прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны в связи с сокращением собственных запасов.

Ранее Белый дом рекомендовал Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений не только на Украине, но и в ряде других стран.

Военный эксперт Карло Масала заявил немецкому изданию Bild, что именно GMLRS, которые необходимы для эффективной работы ракетных систем залпового огня HIMARS, и ракеты для Patriot являются критическими важными ресурсами для ВСУ. По его словам, без американских поставок боеприпасов Украине хватит только до конца лета.