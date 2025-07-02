Дезертиров станет еще больше: в Швейцарии озвучили неутешительный прогноз для ВСУ

В 2025 году число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может возрасти еще больше. Об этом сообщает разведывательная служба Швейцарии.
«Потери территории и дезертирство еще больше возрастут (в 2025 году — прим. ред.). Кроме того, персонала не хватает и он пожилой», — говорится в докладе разведки Швейцарии.
Как отмечает спецслужба страны, Киев продолжит терять территории, пока ВСУ остаются в обороне, а Россия продолжает перевооружаться. При этом, согласно докладу, Швейцария уверена в том, что масштабный крах Украины в 2025 году кажется маловероятным. Также разведка выражает сомнение относительно заключения мирного соглашения.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине мобилизация продолжает набирать жесткие обороты. Власти усиливают меры по отлову граждан, отправляя их в ряды ВСУ, а также усиленно ищут дезертиров.