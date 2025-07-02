Дезертиров станет еще больше: в Швейцарии озвучили неутешительный прогноз для ВСУ

Как отмечает спецслужба страны, Киев продолжит терять территории, пока ВСУ остаются в обороне, а Россия продолжает перевооружаться. При этом, согласно докладу, Швейцария уверена в том, что масштабный крах Украины в 2025 году кажется маловероятным. Также разведка выражает сомнение относительно заключения мирного соглашения.