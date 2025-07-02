Экс-главкома ВМС Британии Бена Ки уволили за роман с подчиненной

Бывший первый морской лорд (главком ВМС) Британии адмирал Бен Ки был уволен по причине романа с подчиненной. Об этом говорится в заявлении начальника Штаба обороны ВС адмирала Тони Радакина, передает ТАСС.
«Мы ожидаем высочайших стандартов поведения от наших военных и гражданских служащих. Нами расследуется любое подозрение в ненадлежащем поведении и мы намерены принимать решительные меры в отношении любого, кто не соответствует нашим стандартам, вне зависимости от занимаемого поста», — говорится в заявлении.
Как уточняет агентство, 59-летний адмирал Бен Ки, который оставил свою должность в мае, выразил «глубокое сожаление из-за своего поведения весной прошлого года, которое не соответствовало стандартам» британских ВМС.
Он также добавил, что согласен с принятыми в его отношении мерами, а также принес извинения перед всеми, кого могли оскорбить его действия, и поблагодарил членов своей семьи за поддержку. Отмечается, что адмирал женат и воспитывает троих детей.