Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главкома ВМС Британии Бена Ки уволили за роман с подчиненной

Место Бена Ки занял генерал Гвин Дженкинс.

Источник: Аргументы и факты

Бывший первый морской лорд (главком ВМС) Британии адмирал Бен Ки был уволен по причине романа с подчиненной. Об этом говорится в заявлении начальника Штаба обороны ВС адмирала Тони Радакина, передает ТАСС.

«Мы ожидаем высочайших стандартов поведения от наших военных и гражданских служащих. Нами расследуется любое подозрение в ненадлежащем поведении и мы намерены принимать решительные меры в отношении любого, кто не соответствует нашим стандартам, вне зависимости от занимаемого поста», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, 59-летний адмирал Бен Ки, который оставил свою должность в мае, выразил «глубокое сожаление из-за своего поведения весной прошлого года, которое не соответствовало стандартам» британских ВМС.

Он также добавил, что согласен с принятыми в его отношении мерами, а также принес извинения перед всеми, кого могли оскорбить его действия, и поблагодарил членов своей семьи за поддержку. Отмечается, что адмирал женат и воспитывает троих детей.