Вузы Татарстана выиграли почти 37 млн рублей на конкурсе «Росмолодежь. Гранты»

«Министерство продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие личности, карьерных возможностей и социальной активности молодых людей. Наша молодежная организация “Татарстан — территория возможностей” ведет ежедневную работу как с физлицами, так и с учебными заведениями и помогает правильно оформить заявку на грант и дальше сопровождает во время реализации. Этот процесс тоже влияет на наши количественные и качественные показатели», — добавил он.