Михаил Галустян поразил поклонников резкой сменой образа

Российский актер и звезда КВН Михаил Галустян поразил поклонников, продемонстрировав им резкую смену в своем образе. На видео, которое артист опубликовал в личных социальных сетях 2 июля, он предстал перед фанатами без своей фирменной бороды.
«Ребята, а теперь самое главное, смотрите», — воодушевленно сказал Галустян, постепенно поднимая камеру вверх и демонстрируя свое лицо после смены имиджа.
В подписи к опубликованному видео юморист отметил, что он выглядит как «ягненочек». При этом поклонники позитивно отреагировали на внезапное преображение Галустяна, отмечая, что вид артиста непривычный, но все такой же милый.
Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Галустян шокировал поклонников, сообщив о разводе с супругой после 18 лет брака. При этом сам артист отметил, что они разошлись еще в 2024 году.