В Курской области саперы находят игрушки и шоколадки со взрывчаткой

Российские саперы находят заминированные и замаскированные украинскими боевиками телефоны, пакеты, аптечки и игрушки в приграничье Курской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на командира инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным Эмиль.
«Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной, подкладывают под шифер… И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные», — сообщил военнослужащий.
Кроме того, собеседник агентства рассказал, что работающими в курском приграничье саперами была обнаружена тушка зайца с украинским снарядом внутри.
Напомним, ранее сапер с позывным Фет рассказал aif.ru, что северокорейские саперы могут оказать помощь российским войскам в разминировании местности на уже давно освобожденных территориях.