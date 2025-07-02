В Курской области саперы находят игрушки и шоколадки со взрывчаткой

Российские саперы находят заминированные и замаскированные украинскими боевиками телефоны, пакеты, аптечки и игрушки в приграничье Курской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на командира инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным Эмиль.