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Пять кинокартин из России будут представлены на Кинофестивале стран ШОС в Китае

Фильмы «В списках не значился» и «Воздух» вошли в конкурсную программу киносмотра.

В КНР в городе Чунцин с 3 по 7 июля состоится Кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пять российских работ будут представлены в Китае госкомпанией Роскино при поддержке Минкультуры РФ.

Отмечалось, что Китай принимает кинофестиваль на правах страны-председателя ШОС в 2024—2025 годах. Главными организаторами выступают госуправление по кинематографии КНР и народное правительство города Чунцин.

В конкурсной программе кинопоказа примут участие две картины из России, посвященные теме Великой Отечественной войны: «В списках не значился» (реж. Сергей Коротаев) и «Воздух» (реж. Алексей Герман-мл.).

Кроме того, еще три киноработы: драмеди «Втроем» (реж. Александра Сарана), комедия «Сломя голову» (реж. Евгений Григорьев) и триллер «Подельники» (реж. Евгений Григорьев), будут показаны во внеконкурсной программе.

«Презентация российских фильмов одновременно в рамках кинофестиваля и кинорынка позволяет максимально широко и комплексно представить российский кинематограф зрительской аудитории, фестивальному сообществу, а также профессионалам киноиндустрии стран Шанхайской организации сотрудничества: киностудиям, организациям кинематографии», — сказала гендиректор Роскино Эльза Антонова.

По ее словам, включение двух знаковых военных драм последних лет в конкурсную программу кинофестиваля подчеркивает безусловную значимость 80-летия Великой Победы.

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