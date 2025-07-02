Собчак и Инстасамка договорились об интервью на фоне скандала

Ранее Дора опровергла информацию о своем сотрудничестве с исполнителями, признанными иноагентами, а также заявила, что не занимается продвижением нетрадиционных ценностей. Мэйби Бэйби также прокомментировала публикацию Зотеевой. В социальных сетях артистка разместила видеоролик, подписав его как «когда три года думаешь, какой бы выдумать донос». Так Мэйби Бэйби напомнила про свой дисс на Инстасамку, который написала три года назад.