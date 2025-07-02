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Минчане хотели купить холодильник и садовую мебель, но лишились более Br3 тыс

Мужчина нашел в мессенджере предложение о покупке холодильника известного бренда за границей. Посредник запросил полную предоплату — Br2,6 тыс. После перевода денег продавец исчез.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Первомайское РУВД обратились двое минчан, ставших жертвами интернет-мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина нашел в мессенджере предложение о покупке холодильника известного бренда за границей. Посредник запросил полную предоплату — Br2,6 тыс. После перевода денег продавец исчез.

Минчанка в соцсети заказала садовую мебель за Br600. Продавец обещал гарантию и скидки, но после оплаты тоже перестал выходить на связь.

По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.

Милиция напоминает: будьте бдительны при приобретении товара на торговых интернет-площадках. Не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке вещей по слишком низкой цене и не перечисляйте деньги до их получения. -0-