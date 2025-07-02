Мать Сергея Софронова узнала о его задержании в Баку из видеоролика

Мария Софронова, мать россиянина Сергея Софронова, задержанного в Баку, 2 июля поделилась с «Известиями» подробностями о том, как узнала о произошедшем.
По её словам, никаких уведомлений о задержании сына она не получала — он перестал выходить на связь 30 июня. Лишь спустя сутки ей направили видеозапись, на которой был запечатлён Сергей.
Мария отметила, что сын прибыл в Баку в конце апреля и до момента исчезновения вёл обычный образ жизни: проводил время с подругой, посещал кинотеатры, кафе, спортивные залы и участвовал в экскурсиях.
Ранее российские граждане в Азербайджане сообщили о случаях физического насилия, проверок паспортов и визитов неизвестных лиц.