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Мать Сергея Софронова узнала о его задержании в Баку из видеоролика

Женщина рассказала, что Сергей приехал в Баку в конце апреля и вел привычный образ жизни.

Источник: Аргументы и факты

Мария Софронова, мать россиянина Сергея Софронова, задержанного в Баку, 2 июля поделилась с «Известиями» подробностями о том, как узнала о произошедшем.

По её словам, никаких уведомлений о задержании сына она не получала — он перестал выходить на связь 30 июня. Лишь спустя сутки ей направили видеозапись, на которой был запечатлён Сергей.

Мария отметила, что сын прибыл в Баку в конце апреля и до момента исчезновения вёл обычный образ жизни: проводил время с подругой, посещал кинотеатры, кафе, спортивные залы и участвовал в экскурсиях.

Ранее российские граждане в Азербайджане сообщили о случаях физического насилия, проверок паспортов и визитов неизвестных лиц.