Американские власти при администрации экс-президента Джо Байдена раздавали киевскому режиму оружие и боеприпасы, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался в среду, 2 июля, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.