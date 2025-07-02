Пентагон: Штаты при Байдене раздавали Украине оружие, не думая о последствиях

Американские власти при администрации экс-президента Джо Байдена раздавали киевскому режиму оружие и боеприпасы, не задумываясь над тем, сколько их остается у самих военных в США. Об этом высказался в среду, 2 июля, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
— При администрации Байдена Америка раздавала оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть в стране, — заявил он на брифинге, комментируя решение Штатов приостановить поставку Украине отдельных видов вооружений.
Также представитель Пентагона согласился со словами журналистов о том, что при Байдене Вашингтон «распахнул дверь» перед Киевом и предложил брать «все, что угодно», передает РИА Новости.
Решение Белого дома о приостановке поставок вооружений Украине не означает, что Штаты полностью прекращают оказание военной помощи Киеву, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
По информации издания Politico, американские представители прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем ПВО в связи с сокращением собственных запасов.