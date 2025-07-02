ПростоПольза. Как устранить течь в смесителе своими руками: подробное руководство

Если позволяет бюджет, лучше выбирать оригинальные запчасти. Они идеально подходят по размерам и материалу. Но если вы хотите сэкономить, обратите внимание на проверенных производителей из Китая или Южной Кореи — такие модели часто не уступают оригиналам по качеству.