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Студенты и сторонники оппозиции перекрыли мост в центре Белграда

В Белграде студенты и оппозиция проводят несанкционированную акцию.

Источник: Комсомольская правда

В центре Белграда участники несанкционированного протеста, включая студентов и оппозиционных активистов, заблокировали движение по Бранковому мосту и прилегающим улицам. Об этом пишут РИА Новости.

Вечером около 18:00 участники акции — преимущественно студенты и сторонники оппозиции — начали собираться у здания Философского факультета.

Сформировав колонну, протестующие двинулись по центральным улицам, вблизи дипломатических представительств Франции, Австрии, а также резиденции Сербской патриархии.

При этом толпа скандировала: «Все на улицы!».

На Бранковом мосту участники акции полностью заблокировали транспортное движение и опрокинули мусорный контейнер, после чего продолжили шествие.

Позднее сотрудники правоохранительных органов оперативно убрали последствия.

Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что на митинге 28 июня в Белграде митингующие начали требовать гражданскую войну.