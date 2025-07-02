Студенты и сторонники оппозиции перекрыли мост в центре Белграда

В центре Белграда участники несанкционированного протеста, включая студентов и оппозиционных активистов, заблокировали движение по Бранковому мосту и прилегающим улицам. Об этом пишут РИА Новости.
Вечером около 18:00 участники акции — преимущественно студенты и сторонники оппозиции — начали собираться у здания Философского факультета.
Сформировав колонну, протестующие двинулись по центральным улицам, вблизи дипломатических представительств Франции, Австрии, а также резиденции Сербской патриархии.
При этом толпа скандировала: «Все на улицы!».
На Бранковом мосту участники акции полностью заблокировали транспортное движение и опрокинули мусорный контейнер, после чего продолжили шествие.
Позднее сотрудники правоохранительных органов оперативно убрали последствия.
Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что на митинге 28 июня в Белграде митингующие начали требовать гражданскую войну.