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Сериал «Игра в кальмара» за три дня посмотрели более 60 млн зрителей

Третий сезон южнокорейского сериала в течение первой недели после выхода на Netflix посмотрели рекордное число зрителей.

Источник: Аргументы и факты

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» побил очередной рекорд на платформе Netflix — за первые трое суток после релиза его посмотрели 60,1 миллиона пользователей.

Проект занял девятую строчку в списке самых популярных неанглоязычных сериалов сервиса, при этом в десятку также вновь вошли первые два сезона. В рейтингах 93 стран сериал оказался на первых позициях. Все шесть эпизодов третьего сезона стали доступны для просмотра с 27 июня.

Оригинальный сезон, снятый режиссёром Хваном Дон Хёком, вышел в 2021 году. В его основе — история людей, оказавшихся в сложном финансовом положении и согласившихся участвовать в смертельно опасной игре.

Ранее «Игру в кальмара» уличили в плагиате музыки из «Семнадцати мгновений весны».