Сериал «Игра в кальмара» за три дня посмотрели более 60 млн зрителей

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» побил очередной рекорд на платформе Netflix — за первые трое суток после релиза его посмотрели 60,1 миллиона пользователей.
Проект занял девятую строчку в списке самых популярных неанглоязычных сериалов сервиса, при этом в десятку также вновь вошли первые два сезона. В рейтингах 93 стран сериал оказался на первых позициях. Все шесть эпизодов третьего сезона стали доступны для просмотра с 27 июня.
Оригинальный сезон, снятый режиссёром Хваном Дон Хёком, вышел в 2021 году. В его основе — история людей, оказавшихся в сложном финансовом положении и согласившихся участвовать в смертельно опасной игре.
Ранее «Игру в кальмара» уличили в плагиате музыки из «Семнадцати мгновений весны».