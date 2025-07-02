Сериал «Игра в кальмара» за три дня посмотрели более 60 млн зрителей

Проект занял девятую строчку в списке самых популярных неанглоязычных сериалов сервиса, при этом в десятку также вновь вошли первые два сезона. В рейтингах 93 стран сериал оказался на первых позициях. Все шесть эпизодов третьего сезона стали доступны для просмотра с 27 июня.