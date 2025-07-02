Пускал газы в лицо подчиненным и демонстрировал неприличные изображения: Создателей Assassin’s Creed осудили за издевательства над сотрудниками

Суд во Франции вынес приговор трем экс-руководителям Ubisoft — компании, специализирующейся на создании компьютерный игр. В частности, детищем компании является популярная игра Assassin’s Creed.
Бывшие руководители компании осуждены за издевательства и домогательства в отношении подчиненных, информирует издание Le Monde.
Суд установил, что Томас Франсуа, работая в должности вице-президента компании по редакционной и креативной работе, публично унижал сотрудников, принуждал к поцелуям, демонстрировал непристойности, смотрел порно на рабочем месте и физически ограничивал подчиненных.
Бывший креативный директор Серж Эскоет оскорблял религиозные чувства сотрудниц и допускал расистские и непристойные высказывания, а геймдизайнер Гийом Патрукс вел себя агрессивно и постоянно запугивал работников.
При этом один из осужденных практиковал газоиспускание в лицо подчиненным и развешивал на их компьютерах изображения половых органов, сказано в публикации.
Все бывшие руководители приговорены к штрафам до 45 тыс евро и условным срокам.
Ранее создателей Assassin’s Creed: Origins обвинили в искажении исторических фактов. Эксперты по египетской истории опровергли развратное поведение царицы Клеопатры, которое демонстрируется в игре.
Также сообщалось, что депутат Госдумы Лантратова предложила запретить игры Assassin’s Creed и The Sims 3 в России.