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Пускал газы в лицо подчиненным и демонстрировал неприличные изображения: Создателей Assassin’s Creed осудили за издевательства над сотрудниками

Создателей Assassin’s Creed осудили за газоиспускание в лицо подчиненных.

Источник: Комсомольская правда

Суд во Франции вынес приговор трем экс-руководителям Ubisoft — компании, специализирующейся на создании компьютерный игр. В частности, детищем компании является популярная игра Assassin’s Creed.

Бывшие руководители компании осуждены за издевательства и домогательства в отношении подчиненных, информирует издание Le Monde.

Суд установил, что Томас Франсуа, работая в должности вице-президента компании по редакционной и креативной работе, публично унижал сотрудников, принуждал к поцелуям, демонстрировал непристойности, смотрел порно на рабочем месте и физически ограничивал подчиненных.

Бывший креативный директор Серж Эскоет оскорблял религиозные чувства сотрудниц и допускал расистские и непристойные высказывания, а геймдизайнер Гийом Патрукс вел себя агрессивно и постоянно запугивал работников.

При этом один из осужденных практиковал газоиспускание в лицо подчиненным и развешивал на их компьютерах изображения половых органов, сказано в публикации.

Все бывшие руководители приговорены к штрафам до 45 тыс евро и условным срокам.

Ранее создателей Assassin’s Creed: Origins обвинили в искажении исторических фактов. Эксперты по египетской истории опровергли развратное поведение царицы Клеопатры, которое демонстрируется в игре.

Также сообщалось, что депутат Госдумы Лантратова предложила запретить игры Assassin’s Creed и The Sims 3 в России.