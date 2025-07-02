Стало известно, кто заказал к себе в баню на день рождения 100 белых медведей

Свой день рождения в Подмосковье с сотней белых медведей отпраздновал блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич). Его девушка блогерша Мини Каролина потратила почти 500 тысяч рублей на заказ аниматоров, чтобы отметить 27 лет избраннику. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.