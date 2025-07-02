Стало известно, кто заказал к себе в баню на день рождения 100 белых медведей

Свой день рождения в Подмосковье с сотней белых медведей отпраздновал блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич). Его девушка блогерша Мини Каролина потратила почти 500 тысяч рублей на заказ аниматоров, чтобы отметить 27 лет избраннику. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
— Она выкупила всех белых медведей Москвы. Аниматоров привозили к бане на автобусах. Для празднования там же арендовали дом — 500 тысяч рублей за ночь, — говорится в публикации.
Уточняется, что среди гостей были стример Бустер, приехавший на новом Lamborghini Urus. Машину он купил недавно примерно за 37 миллионов рублей. Поздравить блогера также пришли стримеры Кореш (Алексей Деревяшкин), Андрей Кокошка, Plohoyparen (Константин Смоляр), Парадеевич (Александр Парадеев) и певец Limba.
На вечеринку приехали на люковых автомобилях общей стоимостью примерно 150 миллионов рублей.
До этого сообщалось, что житель Красногорска заказал себе на день рождения 100 медведей в баню под песню про Федерико Феллини. Видео с празднования 2 июля разместил Telegram-канал Shot.