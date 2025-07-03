Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля в Паутинный день

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе принято праздновать день Мефодия Перепелятника. Считалось, что в названный день на поля слетались перепела. Кроме того, есть еще одно название — Паутинный день. С 3 июля наблюдали за пауками, предсказывающими погоду.