Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля в Паутинный день

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе принято праздновать день Мефодия Перепелятника. Считалось, что в названный день на поля слетались перепела. Кроме того, есть еще одно название — Паутинный день. С 3 июля наблюдали за пауками, предсказывающими погоду.
Что нельзя делать 3 июля.
Запрещено рвать паутину. Подобное могло обернуться финансовыми трудностями. Девушкам 3 июля нельзя заплетать косы. Предки верили, что качество волос может ухудшиться. День не подходит для того, чтобы пересчитывать накопления, так как это может спровоцировать непредвиденные траты.
Что можно делать 3 июля.
По традиции, в названный день охотились на перепелов. Однако наибольшей удачей считалось поймать птицу белого цвета. А еще 3 июля наблюдали за пауками, так как они предсказывали погоду.
Согласно приметам, сидящий неподвижно паук говорит про дождливую погоду. В том случае, если паук плетет паутину, то ждали улучшения погоды.
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