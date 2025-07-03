Мать ребенка Алекса Лесли просит суд лишить его родительских прав

В Коптевском суде Москвы зарегистрирован иск о лишении родительских прав блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.
Иск подала мать ребенка, и заявление было зарегистрировано еще в марте, однако с тех пор по делу не было движений, говорится в карточке дела. Ранее женщина уже обращалась в суд с требованиями признать Кириллова отцом ребенка и взыскать алименты.
Ранее в социальных сетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам, которые связывают с призывами Лесли подстрекать своих подписчиков к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, против Александра Кириллова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ). В отношении его последователей расследуются дела по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).
По версии следствия, блогер подстрекал своих подписчиков к противоправным сексуальным действиям в отношении жительниц Москвы, которые фиксировались на видео. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Правоохранительные органы сообщили РИА Новости, что Кириллов, предположительно, находится за границей.
В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера — Алексей Башин. В его доме прошел обыск, где нашли сертификат о прохождении курса Лесли. Башина доставили в Москву, и в отношении него возбуждено дело по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца.
Другой последователь Лесли, Данила Прыгунков, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Савеловский суд Москвы отправил его во временный изолятор на 11 суток.