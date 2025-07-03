Мать ребенка Алекса Лесли просит суд лишить его родительских прав

В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера — Алексей Башин. В его доме прошел обыск, где нашли сертификат о прохождении курса Лесли. Башина доставили в Москву, и в отношении него возбуждено дело по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца.