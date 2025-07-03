Страшные в силе: новый триллер по Стивену Кингу и продолжение «Декстера»

Серийный убийца Декстер воскреснет в сиквеле «Новой крови», герой Стивена Кинга Люк Эллис подвергнется экспериментам в «Институте», «Этерна» получит второй шанс, а жители башкирской глубинки попытаются бросить пить, чтобы выиграть несколько миллионов рублей. «Известия» — о том, какие сериалы и фильмы смотреть онлайн в июле.
«Театральная зона», 18+
1 июля, Kion.
Режиссер ТЮЗа после неудачной премьеры попадает в тюрьму. Единственный способ выйти на свободу досрочно — поставить там «Ромео и Джульетту». Репетиции оборачиваются абсурдными стычками, ведь в качестве актеров — непримиримые кланы: охранники и заключенные. Последние вдобавок ко всему планируют устроить под шумок побег. В главных ролях Борис Дергачев, Никита Кологривый и Виталий Хаев.
«Государь», 18+
2 июля, Okko.
Сложнопостановочная историческая драма охватывает три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей, к чему привели неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер правителя. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII-XVIII веков. В роли Петра — Контстантин Плотников, известный зрителям по «Королю и Шуту» и «Калимбе».
«Микстейп», 18+
4 июля, Amediateka.
Романтический мини-сериал с Джимом Стёрджессом и Терезой Палмер — экранизация одноименного романа популярной британской писательницы Джейн Сандерсон. В центре сюжета Дэниел и Элисон, которые были влюблены друг в друга, будучи подростками, но судьба развела их по разным частям света. Спустя много лет паре предстоит встретиться и разобраться, возможно ли вернуть былое.
«Этерна», 16+
5 июля, Кинопоиск.
Фэнтези по циклу книг Веры Камши переживает свое второе рождение. В 2022 году онлайн-кинотеатр представил пилот, а теперь — не продолжение истории, а самостоятельный проект. Создатели проверили концепцию, доработали слабые места и готовятся представить события в новом ключе. За дело взялся другой режиссер — Сергей Трофимов, работавший над «Нулевым пациентом». Первые зрители сравнивают «Этерну» с «Игрой престолов». Действие разворачивается на пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами, когда мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть.
«Это слишком», 18+
10 июля, Netflix.
Комедийная мелодрама от звезды и создательницы «Девочек» Лины Данэм. В центре сюжета вновь героиня из Нью-Йорка, которая после тяжелого расставания (парень изменил ей с героиней Эмили Ратаковски), сбегает с разбитым сердцем в Лондон. План побыть в одиночестве оборачивается провалом — там она встречает музыканта, который вновь пробуждает в ней чувства. В главных ролях Уилл Шарп и Мэг Штальтер. Компанию на площадке им составили Наоми Уоттс, Кит Харингтон и Эндрю Скотт.
«Декстер: Воскрешение», 18+
11 июля, Paramount+
«Воскрешение» — прямое продолжение криминальной драмы «Декстер: Новая кровь». Серийный убийца Декстер Морган выходит из комы и отправляется в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего сына Гаррисона, который чуть не отправил его на тот свет. По его следу тем временем идет детектив из Майами Анхель Батиста. В главной роли Майкл С. Холл. К касту присоединились Ума Турман, Питер Динклэйдж, Кристен Риттер, Нил Патрик Харрис.
«Институт», 18+
13 июля, MGM+
Адаптация одноименного романа Стивена Кинга. 12-летний гений Люк Эллис становится жертвой похитителей и попадает в угрюмое учреждение, где оказывается среди таких же детей со сверхспособностями. Там над пленниками ставят жестокие эксперименты, чтобы развить их навыки.
«Путешествие на солнце и обратно», 18+
16 июля, START, Иви.
Независимый сериал режиссера Романа Михайлова по мотивам его романа «Дождись лета и посмотри, что будет». Действие переносит в 90-е. В центре сюжета сын карточного шулера, который влюбляется в чужую невесту — сына криминального авторитета. Премьера состоялась в рамках 47-го ММКФ. Работа собрала солидный звездный каст. В ролях Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Дарья Екамасова, Лев Зулькарнаев, Любовь Аксенова, Александра Киселева.
«В глуши», 18+
17 июля, Netflix.
Новинка для поклонников детективного жанра. Агент службы национальных парков Кайл Тернер расследует жестокое убийство на территории заповедника. В главной роли Эрик Бана, известный зрителю по фильмам «Жена путешественника во времени», «Троя», «Еще одна из рода Болейн».
«Ухожу красиво. 2 сезон», 18+
Июль, Wink.
В первом сезоне истории не самый результативный полицейский Борис Фадеев кардинально меняется после того, как узнает о смертельном диагнозе — берется за опасные дела, чтобы стать примером для своей семьи. В продолжении комедийной экшен-драмы он меняет погоны на спокойную работу в магазине, но прошлое не отпускает — внезапно дочь Бориса заявляет, что хочет пойти по стопам отца на службу в полицию. Он же хочет защитить ее от криминального мира.
«Трезвое село», 16+
Июль, Wink.
Документальный фильм расскажет о том, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в конкурсе несколько миллионов рублей. Работа была удостоена специального упоминания «За смелый ракурс и интонацию» на фестивале Beat film. Помогают встать на трезвый путь и обрести смысл жизни героям местные чиновники, которые организуют встречи с врачами-наркологами, читают лекции о здоровом образе жизни и проводят культурные мероприятия.