Страшные в силе: новый триллер по Стивену Кингу и продолжение «Декстера»

В первом сезоне истории не самый результативный полицейский Борис Фадеев кардинально меняется после того, как узнает о смертельном диагнозе — берется за опасные дела, чтобы стать примером для своей семьи. В продолжении комедийной экшен-драмы он меняет погоны на спокойную работу в магазине, но прошлое не отпускает — внезапно дочь Бориса заявляет, что хочет пойти по стопам отца на службу в полицию. Он же хочет защитить ее от криминального мира.