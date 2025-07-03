Ценность дара: коллекционер передал государству картины на 3 млрд рублей

Подобно братьям Третьяковым, Савве Мамонтову и другим знаменитым российским благотворителям наш современник Валерий Дудаков передал государственному музею уникальную коллекцию. В нее вошло около 40 произведений, в числе которых работы Ларионова, Серова, Сапунова, Врубеля, Сомова и других представителей объединения «Голубая роза». Осенью собрание отправится на постоянное хранение в Нижний Новгород. А пока его можно увидеть на новой выставке в Москве. «Известия» побывали на вернисаже и узнали, почему коллекционер решил отдать уникальное собрание стоимостью в несколько миллиардов и о планах по созданию Музея русского символизма.
«Стоимость каждой превышает миллион долларов».
В Галерее искусства и предметного дизайна «Мираль», которая находится в особняке Дипломатического клуба МИДа, 2 июля открылась выставка «Где цвела Голубая роза? Покидая Москву». Название намекает на судьбу ее экспонатов — картин авторства художников с мировыми именами, которые скоро уедут из столицы. Это Врубель, Серов, Борисов-Мусатов, Гончарова, Кузнецов, Ларионов, Милиоти, Рябушинский, Сапунов, Судейкин, Уткин, Фонвизин. Все они из личного собрания известного коллекционера и мецената Валерия Дудакова. Шедевры он передает на постоянное хранение Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ).
— По моим подсчетам, коллекция из 40 картин стоит от 2,5 до 3 млрд рублей, — сказал «Известиям» Валерий Дудаков. — Самые ценные — Судейкин «Моя жизнь — Приют комедиантов», Врубель «Демон» и две картины Сапунова: «Натюрморт с автопортретом» и «Бал». Это наиболее значимые работы. Стоимость каждой превышает миллион долларов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваВалерий Дудаков.
Собрание посвящено творчеству знакового художественного объединения XX века «Голубая роза». Название ему дала одноименная выставка, которая состоялась в Москве в 1907 году. В свое время на «голуборозовцев» не обращали пристального внимания с точки зрения ценности их творчества, критиковали за декадентство и формализм. Дудаков же решил подойти к изучению явления с научной точки зрения — написал диссертацию, посвященную проблемам синтеза в русском искусстве конца XIX — начала XX веков. Появилась идея сохранить работы для потомков. Для Нижнего Новгорода и Музейного фонда РФ это очень ценный подарок, считает кандидат искусствоведения, куратор выставок Сергей Уваров.
Фото: Стас ЖдановСлева направо: работы Сергея Судейкина «Карусель» и «Моя жизнь — Приют комедиантов».
— Русская живопись первой четверти XX века, пожалуй, самое дорогое и востребованное в мире из всего отечественного искусства. И художники объединения «Голубая роза» — в числе наиболее любимых и зрителями, и коллекционерами. Это период Серебряного века, символизма и зарождения русского авангарда. Так что мы здесь можем говорить не только об одном стиле, но о стилевой эволюции эпохи. Например, в коллекции, передаваемой Валерием Дудаковым, есть и Борисов-Мусатов, ярчайший представитель русского модерна, но есть и Ларионов с Гончаровой, которые ассоциируются уже с авангардом, — сказал эксперт.
Самым любимым предметом своей коллекции Дудаков называет работу Михаила Ларионова «Прогулка». Ее приобретение — почти детективная история. В середине 1970-х годов коллекционер купил картину «Прогулка с кошкой». Она оказалась лишь частью — правой — одного полотна кисти прославленного художника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваРабота Михаила Ларионова «Прогулка».
— Она принадлежала собранию Льва Федоровича Жегина, сына великого архитектора Федора Шехтеля, — вспоминает Валерий Дудаков. — Я был знаком с его вдовой. У нее висели две работы Ларионова. «Прогулку с кошкой» я купил у нее за 2 тыс. рублей. Это приличные деньги для 1976 года. На них можно было три Фалька купить. А вторую картину я ждал ровно 30 лет. И купил уже за $50 тыс.
Музей русского символизма в Нижнем Новгороде.
Валерия Дудакова можно назвать последователем великих меценатов. В истории российского искусства есть такие примеры щедрых даров. Илья Зильберштейн создал «Музей личных коллекций» в ГМИИ имени Пушкина. Арам Абрамян организовал «Музей русского искусства» в Ереване на основе своей коллекции из нескольких сотен полотен. Благодаря Сергею Горшину в фондах Химкинской картинной галереи есть передвижники. Георгий Костаки пополнил сокровищницу Третьяковки на 800 с лишним произведений искусства.
Валерий Дудаков мечтал, чтобы и у «голуборозовцев» появился свой музей, а вместе с ним — и всего русского символизма. Его коллекция как раз должна стать основой для такой институции на базе НГХМ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваРабота Николая Крымова «Горный ручей».
— Среди передаваемых Валерием Дудаковым работ не просто шедевры русского искусства Серебряного века. Все работы объединены принадлежностью к общему направлению в культуре той эпохи — русскому символизму. Эта тематическая коллекция настолько мастерски отобрана и самодостаточна, что может не просто дополнить собрание НГХМ и восполнить отсутствующие в музее произведения некоторых авторов, но и лечь в основу будущего Музея русского символизма, — сказал «Известиям» гендиректор музея Роман Жукарин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваРабота Сергея Судейкина «Бульварчик».
Чтобы воплотить мечту о Музее русского символизма в реальность, у коллекционера ушло две пятилетки. До этого он пытался договориться о подобном проекте с Пушкинским музеем и властями Саратова. Реализовать идею удалось благодаря знакомству с губернатором Нижегородской области, которое устроил художник Юрий Купер. В процессе передачи ценностей приняло участие Министерство иностранных дел.
— Центр культурной дипломатии обеспечил оцифровку коллекции, создали каталог. Помогли с юридической поддержкой и контролировали соблюдение условий дарения. По соглашению, музеем должно быть обеспечено единое экспонирование, сохранение целостности коллекции, развитие и пополнение собрания, — сказал «Известиям» и.о. ректора Дипломатической академии — проректор по правовым вопросам МГИМО МИД России Сергей Шитьков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваРабота Николая Милиоти «Автопортрет в Толедо».
Вместе с картинами меценат передает свою библиотеку. Это более тысячи книг. А также — архивы, рисунки знаменитых художников, их автографы. Собрание переедет в Нижний Новгород в ноябре. Там коллекционер хочет отметить 7 декабря свое 80-летие как раз открытием музея. А пока увидеть исключительные раритеты, собранные им за многие годы, можно в Москве — на выставке в галерее «Мираль», которая будет работать до 1 августа.