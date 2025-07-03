Ценность дара: коллекционер передал государству картины на 3 млрд рублей

— Русская живопись первой четверти XX века, пожалуй, самое дорогое и востребованное в мире из всего отечественного искусства. И художники объединения «Голубая роза» — в числе наиболее любимых и зрителями, и коллекционерами. Это период Серебряного века, символизма и зарождения русского авангарда. Так что мы здесь можем говорить не только об одном стиле, но о стилевой эволюции эпохи. Например, в коллекции, передаваемой Валерием Дудаковым, есть и Борисов-Мусатов, ярчайший представитель русского модерна, но есть и Ларионов с Гончаровой, которые ассоциируются уже с авангардом, — сказал эксперт.