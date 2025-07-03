Не только Чайковский: Куртукова и ST в Лужниках, Башмет и Федоров в Клину

В свой 32-й день рождения Витя узнает, что ровно в тот год, в тот день и в ту минуту, когда он родился, под Владивостоком погиб мореплаватель Юрьев, не успевший отправиться в экспедицию к острову, в существование которого верил только он один. Сопоставив факты, Витя убеждается, что был Юрьевым в прошлой жизни, и решает отправиться во Владивосток, чтобы завершить начатое — найти остров Юрьева.