Не только Чайковский: Куртукова и ST в Лужниках, Башмет и Федоров в Клину

Кино.
Не одна дома 2, 16+
Фото: Атмосфера киноКадр из фильма «Не одна дома 2».
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин.
Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих старых знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев.
С 3 июля в прокате.
Этерна, 16+
Фото: Блэк Принц ПродакшнсКадр из сериала «Этерна».
Режиссер: Сергей Трофим. В ролях: Юрий Чурсин, Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Иван Трушин, Алексей Лукин.
В государстве Талиг сын мятежника Ричард Окделл поступает в школу оруженосцев Лаик, чтобы продолжить дело своего отца и бросить вызов полководцу Рокэ Алва, с которым у юноши личные счеты. Тем временем в городе-государстве Агарис вынужден скрываться потомок сверженной династии Раканов Альдо — законный наследник престола намеревается вернуть трон своему роду и заключает сделку с главой таинственной общины гоганов Енниолем. Ракан мечтает занять престол, а Окделл — отомстить убийце отца, но на пути к цели их ждет столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой, изменить ход которой может только любовь.
С 4 июля в прокате, с 5 июля на «Кинопоиске».
Остров Юрьева, 12+
Режиссер: Александр Баршак. В ролях: Антон Симухин, Егор Кенжаметов, Марина Калецкая, Алексей Шевченков.
В свой 32-й день рождения Витя узнает, что ровно в тот год, в тот день и в ту минуту, когда он родился, под Владивостоком погиб мореплаватель Юрьев, не успевший отправиться в экспедицию к острову, в существование которого верил только он один. Сопоставив факты, Витя убеждается, что был Юрьевым в прошлой жизни, и решает отправиться во Владивосток, чтобы завершить начатое — найти остров Юрьева.
С 3 июля в прокате.
Театр.
Пенелопа, 16+
Фото: пресс-служба Театра Ермоловой.
Режиссер: Симон Абкарян. В ролях: Нарине Григорян, Нарек Багдасарян, Варшам Геворгян, Алла Саакян, Татев Овакимян, Андраник Микаелян, Милена Казарян.
Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова и Государственный театр «Амазгаин» им. С. Саркисяна (Армения) представляют премьеру спектакля «Пенелопа». Это новый, нетривиальный взгляд на историю супруги Одиссея и матери Телемаха, одного из центральных образов поэмы Гомера «Одиссея». Героиня спектакля Пенелопа — не просто пример преданности мужу, которого она 20 лет ждет с войны. Это верность нравственным ценностям ее мира — семье, своим корням, праву человека оставаться собой.
6 и 7 июля, 20:00, Театр Ермоловой.
Прощай, конферансье! 16+
Фото: пресс-служба Театра Антона Чехова.
Режиссер: Михаил Цитриняк. В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова.
Театр Антона Чехова в сотрудничестве с Театром эстрады представляет премьеру — спектакль, рассказывающий о закулисной жизни артистов 1940-х годов. Николай Буркини — конферансье. «Надо срочно научить людей жить весело!» — мечтает он, но жизнь вносит свои коррективы.
8 июля, 19:30, Театра эстрады.
Первое свидание, 16+
Фото: пресс-служба «Бродвей Москва».
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Алексей Петров, Павел Стукалов, Юлия Довганишина, Елизавета Пащенко, Евгений Пилюгин, Эльвина Мухутдинова, Андрей Бирин.
Уникальный шанс посмотреть бродвейскую романтическую комедию, покорившую сцены от Нью-Йорка до Буэнос-Айреса и Токио, в новом формате. В центре сюжета яркая и раскованная Кейси из модной нью-йоркской галереи и застенчивый и неуклюжий Арон, молодой финансовый аналитик с Уолл-стрит. Все прелести первого свидания — нелепые шутки, смешные совпадения, неожиданные признания и страх показать себя настоящего — смешиваются с непрошеными советами, которые звучат в голове голосами друзей, родных и даже бывших.
5 и 6 июля, 14:00 и 17:00, 7 и 8 июля, 19:00, театр «Маска».
Ковчег, 12 +
Фото: пресс-служба театра «Современник».
Режиссеры: Яна Сексте и Алексей Усольцев. В ролях: Александр Хованский, Елена Плаксина, Сергей Гирин, Ольга Родина, Алексей Усольцев, Аркадий Киселев, Максим Сачков.
В основу спектакля «Ковчег» легла пьеса драматурга Олега Антонова по мотивам «Дневника Анны Франк». В тайном убежище на чердаке скрываются две семьи. Взрослые и подростки с разными характерами, взглядами и привычками вынуждены существовать в замкнутом пространстве в условиях жестких ограничений. В их душах копятся отчаяние, злость и обиды друг на друга. В таких условиях вспыхивает первое искреннее чувство между Анной и Питером. Это помогает не потерять веру в лучшее.
3, 10 июля, 19:00, театр «Современник», Другая сцена.
Концерты.
Ночь Чайковского в усадьбе Демьяново, 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевЮрий Башмет.
На родине композитора пройдет уникальный по своим масштабам концерт. «Ночь Чайковского» под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. В программе вечера — премьера оперы «Иоланта» Чайковского в авторской версии маэстро. В роли П. И. Чайковского — Петр Федоров. Партию Иоланты исполнит сопрано Валерия Терейковская. В постановке принимают участие Камерный хор Московской консерватории и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.
5 июля, 21:00, усадьба Демьяново (Клин).
Музеи.
Новые шедевры Пушкинского… 0+
Фото: пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаМагический жезл.
Пушкинский музей открывает свои запасники и на протяжении10 недель будет демонстрировать выдающиеся произведения искусства: древнеегипетский магический жезл, XIX-XVIII века до н.э., «Портрет офицера» Николы де Ларжильера, рисунок «Два мексиканца» Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты), коллекцию английских медалей конца XVII — начала XIX веков и «Мадонну с младенцем» Джованни Франческо Барбьери (Гверчино). Каждый предмет можно увидеть только в течение двух недель.
С 8 июля, ГМИИ имени Пушкина.
Валерий Плотников: «Герои своего времени», 16+
Фото: предоставлено Фондом Still ArtВладимир Высоцкий.
Персональная выставка советского и российского портретиста Валерия Плотникова, создавшего уникальные серии Владимира Высоцкого, Вячеслава Зайцева, Инны Чуриковой, Олега Табакова и многих других. Выставка проходит в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2025». Легендарный кинорежиссер Григорий Козинцев точно определил Плотникова как фотографа-режиссера, который «задумывает фотографию как постановку». Каждый его снимок — сжатый до одного кадра фильм или спектакль. Каждая деталь художественного пространства продумана и осмыслена. Встречаясь со своим героем, Плотников создает для него индивидуальную среду: подбирает нужный фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям.
С 4 июля по 7 сентября, Мультимедиа Арт Музей.
Лес. Художественно-терапевтическая тропа, 12+
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские».
На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» посетители смогут получить совершенно новые впечатления — от самого места, лесной прогулки, искусства, ощущения себя. По неосвоенному участку, через ручьи и овраги, мимо древних курганов — горок с открывающимися с них видами на ленинский мемориал — архитектор Иван Щетинин проложил маршрут длиной 2 км. Вдоль него вкраплены объекты, происхождение которых не сразу очевидно — то ли сохранились с древних времен, то ли выросли, то ли упали с неба. Работы современных художников вписаны в ландшафт таким образом, что не нарушают внутреннего равновесия, которого достигает идущий по тропе.
С 6 июля по 28 сентября, Горки Ленинские.
Орленок: Код детства, 0+
Фото: пресс-служба Музея Победы.
Выставка, посвященная 65-летию со дня основания одного из крупнейших детских лагерей России — «Орленок». Она знакомит с ежедневной жизнью «орлят»: гости увидят форму детей и вожатых разных лет, коллекцию значков и медалей, удостоверения и грамоты, открытки и плакаты. И, конечно, символы пионерии — алый галстук, горн и барабан. Музей воссоздал атмосферу легендарной «республики детства».
До 30 июля, Музей Победы.
Фестивали.
Опенэйр «Новое Радио: нам 10 лет!» 12+
Фото: пресс-служба фестиваля «Новое Радио».
Радиостанция с размахом отметит свой десятый день рождения масштабным опэнэйром в «Лужниках». Топовые артисты примут участие в грандиозном шоу. Татьяна Куртукова, ST, Лолита, Юлианна Караулова, Бьянка, GAYAZOV$ BROTHER$, Винтаж Blizkey, Elvira Т, Асия, 5 утра, Мария Янковская и Betsy, NXN, Слава Скрипка, Валя Карнавал, Sheba, Хвича, Джарахов, Олег Майами, Filatov&Karas, MONA, TONI, Elman, NЮ, Loc-Dog, Травма, Джалагония, Zvonkiy, LYRIQ, SEREBRO, Amirchik, и Миша Житов. Кроме того, организаторы обещают секретного гостя. Ведущие популярного утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Калинин и Райтраун будут развлекать зрителей своим беспощадным юмором. Вход на фестиваль свободный.
5 июля, 14:00, Олимпийский комплекс «Лужники».
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота», 12+
Фото: пресс-служба Международного кинофестиваля «Западные ворота».
За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и других стран. Все показы пройдут бесплатно. В основной конкурсной программе — семь новых фильмов из Венгрии, Болгарии, Индии, Кыргызстана, Китая, Пакистана, а также России. В жюри вошли актриса Анна Банщикова, продюсер Алексей Рязанцев, доцент ВГИК Нина Ромодановская. Председатель — кинорежиссёр, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.
С 4 по 6 июля, Псков.
VIII Музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей», 6+
Фото: пресс-служба фестиваля «Лето. Музыка. Музей».
В фокусе фестиваля — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучат опера «Война и мир» и Пятая симфония Прокофьева, «Ленинградская симфония» Шостаковича, произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. А также, гости услышат произведения Исаака и Максима Дунаевских. Впервые на фестивале выступят дирижёры Сергей Скрипка, Александр Сладковский и Федор Безносиков, пианист Филипп Копачевский, скрипач Вадим Репин, театр «Новая Опера», Большой детский хор имени В. С. Попова и «Мастера хорового пения».
С 9 по 13 июля, музей «Новый Иерусалим» (г. Истра).
XXXIII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. В. С. Ланового в «Артеке», 6+
В этом году фестиваль пройдет под знаком двух знаменательных дат — 100-летия МДЦ «Артек» и 80-летия Великой Победы, что найдет отражение во всех мероприятиях и творческих инициативах. Среди гостей популярные артисты и режиссеры: Наталья Гвоздикова, Нонна Гришаева, Сергей Гармаш, Алена Яковлева, Любовь Руденко, Сергей Баталов, Юрий Чернов, Ольга Прокофьева, Валентина Мазунина, Наталия Аринбасарова, Александр Иншаков, Андрей Межулис, Роман Попов, Владимир Стержаков, Александр Асташонок, Александр Головин, Денис Никифоров. Артековцев ждут мастер-классы, творческие встречи с актерами, спортивные мероприятия, просмотры конкурсных фильмов и съемки собственных короткометражек. Закроется фестиваль 8 июля на «Артек-арене» грандиозным салютом.
С 30 июня по 10 июля, «Артек» (Гурзуф).