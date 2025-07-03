День благодарности кондиционеру и День комплиментов отражению: какие праздники отмечают в России и мире 3 июля

Международный день бросания камня появился в 2015 году по инициативе арт-проекта The Word Rocks. Суть этого праздника заключается в том, чтобы выбрать любой понравившийся небольшой камень, нарисовать на нем рисунок или написать доброе послание, а затем бросить там, где его спустя время может найти случайный человек.