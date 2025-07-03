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День благодарности кондиционеру и День комплиментов отражению: какие праздники отмечают в России и мире 3 июля

3 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День благодарности кондиционеру, День комплиментов отражению и Международный день бросания камня.

3 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День благодарности кондиционеру, День комплиментов отражению и Международный день бросания камня.

День благодарности кондиционеру.

День благодарности кондиционеру призван напомнить, насколько комфортной может быть жизнь благодаря технологиям, которые мы воспринимаем как данность. В этот праздник нужно «позаботиться» о своем кондиционере — почистить или заменить фильтры, протереть от пыли и, возможно, даже заняться его техобслуживанием.

День комплиментов отражению.

День комплиментов отражению появился в США, чтобы помочь людям с комплексами по поводу внешности и низкой самооценкой полюбить и поменьше критиковать себя. В этот праздник нужно нарядиться в самую красивую одежду, встать перед зеркалом и с любовью и заботой говорить своему отражению комплименты.

Международный день бросания камня.

Международный день бросания камня появился в 2015 году по инициативе арт-проекта The Word Rocks. Суть этого праздника заключается в том, чтобы выбрать любой понравившийся небольшой камень, нарисовать на нем рисунок или написать доброе послание, а затем бросить там, где его спустя время может найти случайный человек.