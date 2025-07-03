Народный календарь. До какого времени нельзя ложиться спать 6 июля

На Руси ее прозвали Купальницей. Вечером этого дня начинаются купания и наступает ночь на Ивана Купалу. В старину в эту дату было принято купаться в реках и мыться в банях, а также собирать травы. В народе верили, что растения, собранные в ночь с 6 на 7 июля обладают особенной целебной силой.