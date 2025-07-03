Народный календарь. До какого времени нельзя ложиться спать 6 июля

6 июля православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины (в русской традиции — Аграфены), которая посвятила свою жизнь служению Господу.
На Руси ее прозвали Купальницей. Вечером этого дня начинаются купания и наступает ночь на Ивана Купалу. В старину в эту дату было принято купаться в реках и мыться в банях, а также собирать травы. В народе верили, что растения, собранные в ночь с 6 на 7 июля обладают особенной целебной силой.
Днем 6 июля девушки надевали свои лучшие наряды, выпрашивали подарки у близких, а вечером собирались в избе у одной из подруг. Девушки толкли в ступе ячмень, из которого на следующий день делали кашу.
На Купальницу нельзя ложиться до полуночи. Считалось, что если нарушить этот запрет, то ночью придет домовой и начнет душить подушкой.
Приметы погоды:
Коли дождь идет — через пять дней наступит солнечная погода.
Если не слыхать соловьиного пения, значит скоро поспеет ячмень.
Если вечером на ясном небе зарница сверкает, значит будут осадки.
Именины отмечают: Федор, Святослав, Петр, Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Герман, Артемий, Иосиф, Митрофан.