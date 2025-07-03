Города мира: Кашгар

2 июля, Кашгар /Корр. БЕЛТА/. Очень много мопедов, огромная статуя Мао Цзэдуна и много ночных огней. Именно эти ассоциации возникают в Кашгаре — древнем городе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. А еще здесь все пропитано исключительно китайским колоритом — в этом можно убедиться, посетив местный парк. -0-