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Города мира: Кашгар

Очень много мопедов, огромная статуя Мао Цзэдуна и много ночных огней. Именно эти ассоциации возникают в Кашгаре — древнем городе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

2 июля, Кашгар /Корр. БЕЛТА/. Очень много мопедов, огромная статуя Мао Цзэдуна и много ночных огней. Именно эти ассоциации возникают в Кашгаре — древнем городе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. А еще здесь все пропитано исключительно китайским колоритом — в этом можно убедиться, посетив местный парк. -0-