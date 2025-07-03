Календарь на 3 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

3 июля по народному календарю — Мефодий Перепелятник. День получил свое название благодаря началу сезона охоты на перепелов, которых в это время становилось особенно много. Считалось, что в этот день на рассвете нужно отправляться в поле: если услышишь громкое «перепелинье щебетание» — быть урожаю, особенно гречке и овсу. В этот день крестьяне также наблюдали за ветром: если он был южным — ждали засушливой погоды до конца июля.