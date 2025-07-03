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Небольшой и местами умеренный дождь пройдет в Самарской области 3 июля

В регионе снова будет облачно с прояснениями. Также дадут о себе знать осадки. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

В регионе снова будет облачно с прояснениями. Также дадут о себе знать осадки. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

Синоптики прогнозируют небольшой и местами умеренный дождь на 3 июля. Также в Самарской области в четверг возможна гроза. Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Представители Приволжского УГМС ожидают западный ветер с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.

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